Na medida do possível: uma mercearia onde não há impossíveis

Até o senhor da Deco, lá de Cabo Verde, lhe sugeriu registar o nome da mercearia "É só", o que no dizer de Paula, quer dizer que é o único da ilha. Saiu da cabeça do filho de Paula. E é, na medida do possível, porque cada um leva o que pode. Paga à medida do que pode também?



Paula ri-se e responde apressadamente. " Não. Aqui não há fiado".



Ali, na ilha de Santo Antão, numa berma de estrada, há uma placa e um nome que fazem parar os turistas, e disparar a máquina fotográfica.



Porque é que será?

Passear a pé no Mindelo é acolher todas as probabilidades de surpresa na medida do possível. Diante do Monte Cara, pode Marcelo ouvir da boca do escritor Germano Almeida algumas das mais saborosas estórias contadas ou simplesmente escutar fascinado, como aconteceu há alguns dias, à repórter Teresa Dias Mendes, uma morna de Manuel d'Novas, assobiada em plena rua, perto do coreto.

Tó de Nica, o homem que assobia mornas nas ruas do Mindelo. Pode o presidente Marcelo cruzar-se com ele nas ruas, e trautear ou escutar. Uma morna ou um hino, embalado pelo riso e pela voz de crianças como estas.