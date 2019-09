Não há pedidos de ajuda de portugueses em Joanesburgo. MNE pede "precaução"

© Marius Bosch/Reuters

O ministério dos Negócios Estrangeiros emitiu um alerta, no Portal das Comunidades, dirigido à comunidade portuguesa que vive na África do Sul. A violência que se tem registado no país - mais precisamente em Joanesburgo - nos últimos dias está a ser causa de preocupação para o Governo português.

No alerta do Portal das Comunidades pode ler-se que "têm-se registado distúrbios em várias zonas do país, conforme tem vindo a ser noticiado. Em momentos de instabilidade, todas as precauções de segurança devem ser redobradas. Devem ser, sobretudo, evitadas as zonas em que se constatem aglomeração de populares ou manifestações politicas. Assim sendo, apela-se a todos os visitantes que evitem movimentações nas áreas sob risco, nomeadamente que sejam anunciadas pela Polícia sul africana; os hotéis deverão ter informação dos alertas da Polícia, bem como os órgãos de comunicação social".

O ministro da tutela, Augusto Santos Silva, explica que vivem no país perto de 70 mil portugueses e que não há, até ao momento, qualquer pedido de ajuda.

"Não há nenhum registo de qualquer pedido de apoio por parte de membros da nossa comunidade e dirigidos ao nosso consulado-geral. A zona em que os incidentes estão mais vivos não é uma em que haja portugueses ou estabelecimentos de portugueses em número significativo", assegura Santos Silva em declarações à TSF.

Apesar de a tutela não ter recebido qualquer pedido de ajuda, o ministro lembra que esta é uma situação de conflito complexa e que, por isso, a situação pode mudar a qualquer momento.

"Há uma dimensão de protesto social, por razões relacionadas com o desemprego e com as condições de vida. Há ainda uma componente xenófoba, com registo de ataques a estabelecimentos de cidadãos estrangeiros, neste caso particular nigerianos. Há uma terceira dimensão, que é a de fortes suspeitas da existência de bandos de delinquentes que têm aproveitado esta situação para realizar assaltos e outros ataques", nota o ministro.

A situação instável obriga a precauções especiais que devem ser tomadas por quem quer - ou precisa - de viajar para a África do Sul. O principal conselho de Santos Silva para os viajantes é o de que "evitem as áreas em que os incidentes estão a ocorrer ou haja risco de ocorrerem".

Ainda assim, fica a ressalva de que esta é uma situação muito local e de que "a África do Sul é um vastíssimo país e, na grande maioria do seu território, vive uma situação de paz e estabilidade".

Várias lojas na África do Sul têm sido queimadas desde domingo, quando começou a onda de violência xenófoba que já causou sete vítimas mortais. Esta quarta-feira, a polícia ainda patrulhava as ruas de Joanesburgo, mas já considerava que a situação estava normalizada.