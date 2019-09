Nascimento inédito no zoo de Berlim

São os primeiros pandas a nascer na Alemanha © EPA/Zoo Berlin Handout

Os dois pandas nasceram no sábado à noite, com uma hora de intervalo, e pesam 186 e 136 gramas. O nascimento foi anunciado, esta segunda-feira, pelo zoo de Berlim, que não esconde a felicidade pelo acontecimento: "Estamos tão felizes, estamos sem palavras", pode ler-se na conta oficial no Twitter.

Depois de a primeira cria nascer, Meng Meng, a mãe, colocou-a imediatamente sobre a barriga e abraçou-a para a aquecer. Passado uma hora, nasceu a segunda cria.

O zoo diz que ainda não foi possível determinar o sexo dos animais e que, como é habitual os pandas apenas cuidarem de uma cria, os funcionários do jardim zoológico estão a ajudar Meng Meng. Enquanto isso, o pai, Jiao Qing, mantém a distância.

O processo de reprodução dos pandas é extremamente difícil e existem apenas 1864 pandas adultos em liberdade. Por isso, sublinhou o diretor do zoo de Berlim, Andreas Knieriem, cada nascimento é crucial para a preservação da espécie.

Os pais, Meng Meng e Jiao Qing, foram cedidos pela China à Alemanha em 2017, sob a "diplomacia dos pandas" instaurada por Pequim.