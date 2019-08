Nicolás Maduro muda cinco ministros e cria novo ministério

Nicolás Maduro © Manaure Quintero/Reuters

"Povo da Venezuela! No marco do processo de renovação, retificação e mudança, decidi nomear um grupo de profissionais com ampla experiência e alta sensibilidade social, em importantes responsabilidades para o desenvolvimento integral do país", escreveu no Twitter.

Segundo Nicolás Maduro, a nova ministra de Agricultura Urbana é Vanesa Montero López, que terá como missão consolidar o desenvolvimento agrícola urbano e periurbano, "nesta etapa de agressão económica contra a pátria".

Por outro lado, Oswaldo Rafael Barbera Gutiérrez, será o novo ministro de Ecosocialismo e deverá "proteger o meio ambiente como espaço fundamental para o desenvolvimento da vida do ser humano".

O Ministério de Educação Universitária será dirigido pelo advogado César Gabriel Trómpiz Cecconi, que deverá "conduzir o sistema educativo público universitário para que esteja ao serviço dos grandes interesses" da nação.

Ásia Yajaira Villegas Poljak dirigirá o Ministério para a Mulher e Igualdade de Género, com a missão de "continuar a aprofundar todos os mecanismos de inclusão de género e proteção integral da mulher".

Por outro lado, o Ministério do Poder Popular para o Desenvolvimento Mineiro Ecológico será conduzido pelo almirante Gilberto Pinto Blanco, a quem Maduro encomenda "a tarefa de promover o desenvolvimento" do setor.

O Presidente da Venezuela anunciou ainda que vai ser criado o Ministério de Turismo e Comércio Externo, que será chefiado por Félix Ramón Plasencia González, cuja gestão estará centrada na promoção do desenvolvimento turístico e o investimento internacional do país.