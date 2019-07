O calor abrasador que bate recordes na Europa

Onda de calor tórrido está de volta à Europa. Temperaturas recorde, rondaram esta quinta-feira os 40.º C em países como França, Amesterdão, Bruxelas, Alemanha e Reino Unido.

Por TSF 25 Jul, 2019 • 17:30

O calor voltou em força à Europa, com os termómetros a chegar aos 40 graus em França, que está sob aviso laranja.

Pub Pub

Segundo os serviços meteorológicos, a capital francesa poderá mesmo atingir a temperatura mais alta dos últimos 70 anos com 41.º C.

Pub Pub

Já na Bélgica, as autoridades emitiram um alerta vermelho atingindo os 38.ºC e a Holanda ativou o "plano nacional para o calor".

No Reino Unido as temperaturas podem mesmo ultrapassar o último recorde deste ano com a temperatura a chegar aos 38,5.º C.

Em Portugal, as temperaturas baixam em relação ao e o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê uma descida da temperatura com nebulosidade e possibilidade de chuva fraca no litoral.