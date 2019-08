O primeiro restauro do sarcófago de Tutankamon em quase 100 anos

Descoberto em 1922, só agora a urna do faraó egípcio está a ser alvo de um trabalho de restauro. Antes esteve em isolamento e viajou 600 quilómetros, até Gizé, onde será, no final de 2020, a peça central do Grande Museu Egípcio.