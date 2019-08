Viram-se pela última vez em 1961, quando o muro começou a ser construído, e esse momento ficou registado numa fotografia que se tornou símbolo da divisão da Alemanha. Agora, 58 anos depois, as jovens que ficaram conhecidas como "as meninas do muro" voltaram a encontrar-se, precisamente no mesmo lugar. E, quando se assinalam 30 anos após a queda do muro, as memórias mantêm-se.