Ocasio-Cortez denuncia condições "horripilantes" em fronteira com o México

Condições "horripilantes" num centro de detenção em que as mulheres são forçadas a beber de uma casa de banho sobrelotada. "Crueldade associada a uma cultura desumana que trata pessoas como animais." Foi o cenário com que se deparou Alexandria Ocasio-Cortez quando visitou um centro de migrantes no Texas.

O democrata da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Joaquin Castro, que também visitou as instalações, registou, na sua conta do Twitter, a espera de mais de 15 dias a que as mulheres são sujeitas, por banhos e medicamentos, período em que são também privadas da presença dos filhos.

Um relatório do Departamento de Segurança Interna, redigido após inspeção ao edifício, denuncia um rácio de apenas quatro chuveiros para 756 migrantes e divisões ocupadas até cinco vezes acima da sua capacidade: destas, uma, que deveria estar destinada a um máximo de 35 homens, alojava "155 homens adultos, com apenas um chuveiro e uma pia". "O espaço estava tão cheio que os homens não conseguiam deitar-se para dormir", pode ler-se no documento, como apurou o The Guardian .

As denúncias tornam-se ainda mais graves ao longo do relatório, onde é descrita a carência de roupas limpas, que obriga os migrantes a usar peças usadas "durante dias ou semanas". Questionado pela publicação britânica, o Departamento de Segurança Interna não respondeu às acusações.

O secretário de segurança interna, Kevin McAleenan, tinha, no entanto, garantido, em conferência de imprensa, que os centros de detenção eram "limpos e bem administrados", apesar da existência de crianças com falta de alimentos, e com roupas e fraldas sujas.

A congressista da Califórnia, Judy Chu, em viagem com Ocasio-Cortez, confirmou a sua versão. Judy Chu disse ter conhecido uma mulher a quem um agente fronteiriço afirmou: "Se quer beber água, use a casa de banho."

Alexandria Ocasio-Cortez escreveu, no seu Twitter, que os migrantes eram tratados "como animais", e que a "enormidade do problema" não deveria ser subestimada.

A ativista norte-americana apontou ainda o assédio sexual a que esteve sujeita durante a visita, ao mesmo tempo que manifestou receio pelo tratamento que os oficiais dão às mulheres na fronteira com o México.

Um grupo secreto do Facebook, marcado como um fórum para os agentes de segurança interna, com 9.500 membros, apresentava uma montagem de Ocasio-Cortez em atos de sexo oral num dos centros de detenção. Outra publicação do grupo questiona a veracidade da fotografia, recentemente publicada, em que pai e filha aparecem afogados nas margens de um rio na fronteira com os EUA (Rio Grande).

No entanto, os maus tratos não são apenas dirigidos às crianças, lembrou Alexandria Ocasio-Cortez, que lamentou ainda a "falta de responsabilização" por parte das autoridades norte-americanas.