Onda de calor chega a Espanha. Temperaturas podem atingir os 44 graus

Crianças brincam junto a uma fonte, em Madrid, para combater o calor © Emilio Naranjo/EPA

O verão ainda mal começou mas a Europa já está a braços com a primeira onda de calor do ano. Em Espanha, os termómetros começam a subir esta quarta-feira e podem chegar até aos 44 graus no fim de semana. Já foi decretado o alerta laranja em dez províncias espanholas.

A culpa é de uma massa de ar quente proveniente de África que se vai instalar em Espanha até à próxima terça-feira, dia em que as temperaturas devem começar a descer. Trata-se de ma massa de ar muito quente e seca combinada com pó, o que faz aumentar a sensação térmica, de acordo com os especialistas de Agência Estatal de Meteorologia (AEMET).

Os termómetros vão registar recordes para esta altura do ano em vários pontos do país e as regiões mais afetadas serão a comunidade de Madrid e os vales dos rios Ebro, Tejo, Guadiana e Guadalquivir. Nestas zonas, prevê-se que o nível de alerta possa elevar-se este fim de semana a vermelho, o nível máximo, que define "o risco extremo para a população".

A maior parte do país vai ter temperaturas entre 5 e 10 graus acima do normal e em alguns pontos do país chegarão mesmo a atingir 15 graus acima do habitual para esta época do ano.

A AEMET avisa que dormir vai ser quase "missão impossível", já que as temperaturas não vão dar tréguas - nem sequer durante a noite, quando se devem manter acima dos 20 graus. O fenómeno das "noites tropicais", como é classificado pela Agência Estatal de Meteorologia, será extensível a todo o país.

Os meteorologistas sublinham que esta é uma onda de calor sem precedentes pela combinação de vários fatores: a sua duração (que pode chegar aos seis dias), as altas temperaturas que vão ser atingidas e a altura do ano em que acontece. Desde 1975, só foram registadas 10 ondas de calor no mês de junho, cinco das quais aconteceram nos últimos dez anos.

Para os especialistas, a repetição destes fenómenos nesta altura do ano é o resultado dos efeitos do aquecimento global e a prova de que o calor está a chegar cada vez mais cedo e de maneira mais intensa.

A onda de calor vai afetar mais países da Europa como a França, Alemanha, Itália, Reino Unido, Áustria, Bélgica, Holanda e Suíça. Para minimizar os efeitos da vaga de calor, os especialistas aconselham a população a não sair de casa nas horas de maior calor, a beber muita água e a evitar a prática de desporto nestes dias.