Guterres critica decisão do Irão em ultrapassar limite às reservas de urânio

António Guterres está preocupado com a tensão com o Irão.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, manifestou "preocupação" pelo facto de o Irão ter ultrapassado o limite imposto às suas reservas de urânio enriquecido e considerou que "esta ação não ajudará a preservar o acordo" nuclear de 2015.

António Guterres "exorta o Irão a prosseguir a aplicação dos seus compromissos nucleares previstos pelo acordo JCPOA, e quando os seus participantes prosseguem na busca de meios para responder aos consideráveis desafio que enfrenta o país", acrescentou o seu porta-voz Stéphane Dujarric durante o encontro diário da ONU com os 'media'.

O Irão reconheceu hoje ter excedido o limite de reservas de 300 quilos de urânio enriquecido previsto no acordo internacional Joint Comprehensive Plan of Action (Plano de Ação Conjunto Global, JCPOA na sigla em inglês) assinado em julho de 2015 com as principais potências mundiais, no seu primeiro grande desafio ao acordo e um ano após a retirada unilateral dos Estados Unidos deste plano de ação.

"É essencial que esta questão" das reservas de urânio enriquecido, "como as restantes ligadas à aplicação do acordo nuclear, seja gerido pelo mecanismo estabelecido pelo JCPOA".

No caso de um problema relacionado com a sua aplicação, o acordo nuclear de 2015 prevê numa primeira fase a formação de uma comissão conjunta que reúna as partes signatárias (Irão, Rússia, China, França, Reino Unido e Alemanha). Em maio de 2018, o Presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou a retirada unilateral do seu país do JCPOA.

No caso de desacordo nesta comissão para a resolução dos diferendos, a questão pode de seguida ser transferida para o Conselho de Segurança da ONU.

