Open Arms já está no porto de Lampedusa, em Itália

Depois de 19 dias no mar e de muitas incertezas, o navio Open Arms atracou, na noite desta terça-feira, no porto da ilha de Lampedusa, em Itália.

Durante a tarde, e já depois de Espanha ter anunciado que ia enviar um barco para "apoiar" quem estava a bordo do navio e acompanhar o mesmo até ao porto de Palma, em Maiorca, o procurador siciliano ordenou a apreensão do Open Arms e o desembarque dos imigrantes.

No Twitter surgem vídeo dos momentos do desembarque dos 89 migrantes que estavam a bordo do Open Arms e a organização congratulou-se com a decisão.

Y por fin, después de 19 días cautivos en la cubierta de un barco, todas las personas a bordo pisarán tierra firme.

¡¡Boza!! pic.twitter.com/W2CCYtKIIA - Open Arms (@openarms_fund) 20 de agosto de 2019

Em tentativas de desespero, mais de 10 pessoas lançaram-se à água esta terça-feira. Estes não foram os primeiros migrantes deste navio a fazerem-no desde que o Open Arms está ancorado perto de Lampedusa à espera de uma solução, mas este foi o grupo maior.

O ministro italiano do Interior, Matteo Salvini, recusava permitir que o navio espanhol tivesse acesso a um porto seguro em Itália, apesar de outros países europeus se terem oferecido para acolher os migrantes.