Pai furioso indemniza genro nu

Um rapaz, cujo nome a justiça prefere preservar, vai receber sete mil reais, mais ou menos 1500 euros, de indemnização por danos morais e materiais.

Ele, natural de Pilar, na região de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, namorava sossegadamente com a sua namorada, maior de idade, no seu automóvel quando tudo aconteceu.

Estavam então os dois nus, na viatura, quando o pai e um irmão da namorada começaram a abanar o carro e a perseguir o jovem, que teve de fugir, como veio ao mundo, pela pequenina cidade de Pilar, constrangidíssimo, claro.

Como não o conseguiu apanhar, o, digamos, "sogro" irritou-se de tal forma que partiu tudo o que podia do carro.

Os juízes desembargadores que se decidiram pela indemnização não tiveram dúvidas: ao abrigo da constituição, a menina, sendo maior de idade, tinha o direito de estar no carro do namorado, nua. E ele, repita-se, sendo a namorada maior de idade, também não cometeu nenhum ilícito.

E tendo em conta o vexame pelo qual ele passou, correndo nu pela sua cidade, e os danos materiais no carro decidiram-se por aquele valor.

Repudiaram ainda o comportamento absurdo do pai e do irmão, que se levantaram a meio da noite para fazer aquele papelão e expor muito mais a filha e irmã, que era no fundo tudo o que eles queriam evitar.

