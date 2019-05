Migrantes, ciganos e aproximação aos ortodoxos são temas da visita do papa à Roménia

O chefe da Igreja Católica saudou o caminho que a Roménia fez desde que deixou de estar na esfera da União Soviética e foi "libertada de um regime que oprimia as liberdades civis e religiosa" © Filipe Amorim/Global Imagens

Milhares de romenos católicos e ortodoxos receberam esta sexta-feira em Bucareste o Papa Francisco, que lhes disse para se preocuparem com os compatriotas desfavorecidos forçados a emigrar.

Francisco, que inicia esta sexta-feira uma visita de três dias à Roménia, foi recebido pelo Presidente romeno, Klaus Iohannis, perante o qual recordou a histórica da visita de há 20 anos do papa João Paulo II, a primeira de um líder da igreja católica a um país maioritariamente ortodoxo.

Os migrantes, os ciganos e e a aproximação aos ortodoxos são temas que atravessam esta visita, na visão do especialista em assuntos religiosos da TSF, Manuel Vilas Boas.

Em discurso aos romenos, o Papa afirmou que "uma sociedade só pode ser considerada verdadeiramente civilizada na medida em que se preocupa com os seus membros mais desfavorecidos".

O chefe da Igreja Católica saudou o caminho que a Roménia fez desde que deixou de estar na esfera da União Soviética e foi "libertada de um regime que oprimia as liberdades civis e religiosa".

Ainda esta sexta-feira Francisco vai encontrar-se com os líderes da Igreja Ortodoxa Romena e durante a visita rezará missa no santuário mariano de Sumuleu Cisc, na Transilvânia, para fiéis católicos romanos. A Transilvânia fazia parte do roteiro original de João Paulo II, em 1999, mas na altura os líderes ortodoxos exigiram que a visita se cingisse à capital.

Tal como nessa altura, ainda hoje é controverso o assunto das propriedades confiscadas à Igreja Católica e dadas à Igreja Ortodoxa durante o regime comunista, mas o Papa não se deverá referir em público à questão.

"Vivemos tempos de paz e entendimento, mas queremos melhorar as relações entre igrejas", afirmou o porta-voz do arcebispado de Bucareste, e acrescentou que os dois cultos não devem ter medo um do outro, mas confiança mútua.