"Era como um pai." A despedida do homem que servia João Gilberto

Sebastião Alves, conhecido como Tiãozinho, é gerente do restaurante "O Degrau" no Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro, que serviu durante 40 anos refeições a João Gilberto, o músico brasileiro que morreu este sábado.

"Era meu cliente. Sempre servi pedidos a ele, com o maior carinho. Ele é uma pessoa que sempre me tratou bem. Eu considero-o como um pai. Era uma pessoa muito carinhosa, mas sempre conversava. Era muito bacana", começa por contar à TSF.

Tiãozinho, que frequentava a casa do pai da Bossa Nova, descreve um homem carinhoso, que gostava de conversar sobre o clube Vasco da Gama e que adorava cordeiro com arroz de brócolos.

"Quando ele ia lá a gente conversava, batia papo, falava sobre o Vasco da Gama. Perguntava pela minha família, era uma amizade muito grande mesmo. Eu sei que a idade estava avançada, mas a gente não aceita."

Quanto à famosa timidez de João Gilberto, Tiãozinho sublinha que nunca deu conta desse traço de personalidade: "As pessoas falam que ele era tímido, mas para mim não era. Eu chegava lá para falar com ele e enquanto eu não 'pegava' o elevador ele não fechava a porta."

Tiãozinho fazia parte da rotina de João Gilberto e o músico era parte da sua vida. "Eu vou sentir muito a falta dele", lamenta o confidente. É caso para dizer, como cantava o mestre João Gilberto, "chega de saudade".