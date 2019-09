Parlamento britânico será suspenso hoje. A garantia é de Boris Johnson

© Neil Hall/EPA

O parlamento britânico será suspenso, esta segunda-feira, até meados do próximo mês, adiantou o porta-voz do primeiro-ministro Boris Johnson, citado pela Reuters.



Um projeto de lei para impedir a saída do Reino Unido a 31 de outubro sem um acordo, forçando Johnson a adiar o Brexit, deve tornar-se lei entretanto, mas o porta-voz garantiu que o governo não vai estender o prazo.

O primeiro-ministro britânico - nas palavras do seu porta-voz - assegurou que não aceitará mais adiamentos "sem sentido" do Brexit e que os deputados devem votar numa eleição instantânea que Johnson pedirá ainda hoje para resolver o problema.