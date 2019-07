Parlamento Europeu escolhe o novo presidente

O italiano David-Maria Sassoli é o preferido na corrida à presidência do Parlamento Europeu © Vincent Kessler/Reuters

O italiano David-Maria Sassoli deverá ser, esta quarta-feira, eleito presidente do Parlamento Europeu. O candidato da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas foi um dos nomes apresentados pelo Conselho Europeu, depois de uma maratona de três dias.

Ska Keller, dos Verdes, Sira Rego, do grupo da Esquerda Unitária, e Jan Zahradil, dos Conservadores e Reformistas, são os restantes candidatos ao cargo.

A votação para a presidência decorre esta manhã e para que seja tomada uma decisão é preciso que um dos candidatos assegure a maioria absoluta - pelo menos 50% dos votos mais um.

No caso de na primeira volta de eleições os eurodeputados não chegarem a uma conclusão sobre o novo líder do Parlamento Europeu, será necessário recorrer a uma segunda volta, onde poderá haver outros candidatos propostos. O escrutínio pode ir até à quarta ronda onde a maioria absoluta será dispensada.

Além dos nomes para o Parlamento Europeu, o Conselho propôs ontem os nomes de Ursula Von Der Leyen para presidente da comissão, do PPE, Charles Michel para presidente do Conselho, dos Liberais, Christine Lagarde para a presidência do BCE e Josep Borrell para Alto Representante para a Política Externa.