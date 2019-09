Passaram 18 anos desde o maior atentado terrorista de sempre

Por TSF 11 Setembro, 2019 • 12:18 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A colisão intencional dos aviões sequestrados por membros da organização fundamentalista islâmica al-Qaeda matou quase três mil pessoas e feriu dez mil.

Pub Pub

Os dois primeiros aviões colidiram com as Torres Gémeas do World Trade Center, na baixa da cidade de Nova Iorque, o terceiro avião sequestrado chocou contra o Pentágono nos arredores de Washington e o último despenhou-se num campo perto de Shanksville, na Pensilvania.

Pub Pub

Não houve sobreviventes em qualquer um dos voos. O colapso contra as torres produziu nuvens densas de pó e os incêndios que deflagraram nos escombros mantiveram-se ativos durante meses.