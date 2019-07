Pedro Silva Pereira eleito vice-presidente do Parlamento Europeu

Pedro Silva Pereira © Leonardo Negrão / Global Imagens

Pedro Silva Pereira foi eleito vice-presidente do Parlamento Europeu. O eurodeputado socialista é o segundo vice-presidente do Parlamento Europeu, tendo sido eleito com 556 votos.

Em Estrasburgo, e em declarações aos jornalistas, Pedro Silva Pereira revelou estar "muito satisfeito com a votação" e garantiu que a votação "dificilmente podia ter sido melhor".

O eurodeputado socialista está convicto de que a eleição "valoriza a voz de Portugal na Europa" e de que se trata de um "reconhecimento e uma oportunidade para Portugal fazer valer o seu ponto de vista em relação ao que deve ser a Europa".

"Um português como vice-presidente do PE é um sinal do prestígio de Portugal, do papel que Portugal desempenha no processo de construção europeia, vimos como nos últimos dias Costa esteve no centro da construção de soluções políticas para o futuro", frisou o eurodeputado em Estrasburgo, logo após serem conhecidos os resultados.

Silva Pereira vê a "vice-presidência do Parlamento Europeu como uma importante trincheira para defender a democracia europeia", numa altura em que é preciso, diz, "valorizar a democracia europeia e reforçar o Parlamento Europeu para que a vontade política dos cidadãos expressa nas eleições tenha consequências nas decisões políticas da construção europeias".