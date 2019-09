Pelo menos 50 mortos em descarrilamento de comboio na RDCongo

© Pixabay

Pelo menos 50 pessoas morreram quando um comboio descarrilou esta madrugada perto de Mayibaridi, no sudeste da República Democrática do Congo, anunciaram, esta quinta-feira, as autoridades locais.

"Outro desastre. Descarrilamento às 3 da manhã em Tanganyika, nas proximidades da localidade de Mayibaridi. Balanço provisório: 50 mortos e vários feridos", escreveu o ministro da Ação Humanitária, Steve Mbikayi, no Twitter.

O Governo convocou já uma reunião de emergência sobre este acidente, desconhecendo-se ainda mais detalhes.