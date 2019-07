Confrontos em Paris. Polícia dispersa coletes amarelos com gás lacrimogéneo

Mais de 150 pessoas foram detidas durante as cerimónias do Dia da Bastilha. © REUTERS

Por TSF/Reuters 14 Julho, 2019 • 15:09 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As autoridades francesas usaram gás lacrimogéneo para dispersar este domingos centenas de manifestantes nos Campos Elísios, onde horas antes tinham desfilado as paradas militares no âmbito das celebrações do Dia da Bastilha.

Pub Pub

Os protestos visaram novamente o Presidente francês, Emmanuel Macron que foi vaiado durante a revista às tropas na avenida emblemática de Paris.

Pub Pub

Os manifestantes tentaram invadir e bloquear a avenida com recurso a barreiras de metal e caixotes do lixo, obrigando a polícia a usar a força.

De acordo com a Reuters, foram ouvidas várias explosões. Mais de 150 pessoas foram detidas durante este dia que é feriado nacional em França.

Segundo a agência espanhola EFE, que cita fontes da câmara municipal da capital francesa, a maioria foi detida por participar numa manifestação não autorizada, mas também houve detenções por atos violentos contra as autoridades, destruição de bens públicos e posse de armas.



A televisão CNews, dois dos detidos são Jérôme Rodrigues e Éric Drouet, destacadas figuras do movimento "coletes amarelos" que há meses contestam nas ruas as políticas de Macron.

Dezenas de "coletes amarelos" apuparam o presidente Emmanuel Macron quando descia a avenida dos Campos Elísios a bordo de um carro militar durante o tradicional desfile do feriado nacional francês de 14 de julho.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa também marcou presença na parada militar, onde cerca de 30 elementos das Forças Armadas Portuguesas também desfilaram.