Postura do Irão é "insultuosa e ignorante"

FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump speaks during a joint news conference with Poland's President Andrzej Duda in at the White House in Washington, U.S., June 12, 2019. REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo © REUTERS

O Presidente dos Estados Unidos disse, esta terça-feira, que a reação do Irão à proposta de Washington de manter a porta aberta para negociações é "insultuosa e ignorante", advertindo que qualquer ataque iraniano será seguido de represálias norte-americanas "esmagadoras".

"A declaração muito ignorante e insultuosa do Irão, divulgada hoje, mostra apenas que eles não compreendem a realidade. Qualquer ataque do Irão a qualquer alvo norte-americano será recebido com grande e esmagadora força. Em algumas áreas, esmagadora irá significar destruição", referiu Donald Trump numa mensagem publicada na rede social Twitter, que termina com uma referência à anterior administração norte-americana liderada por Barack Obama, que firmou o acordo nuclear com Teerão em 2015.

....Iran"s very ignorant and insulting statement, put out today, only shows that they do not understand reality. Any attack by Iran on anything American will be met with great and overwhelming force. In some areas, overwhelming will mean obliteration. No more John Kerry & Obama! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 de junho de 2019

"Não há mais John Kerry [ex-secretário de Estado] e Obama!", disse Trump, cuja administração decidiu retirar unilateralmente os Estados Unidos do pacto nuclear em maio de 2018 e restabelecer sanções ao Irão.

O Presidente iraniano, Hassan Rohani, acusou hoje os Estados Unidos (EUA) de mentirem quando disseram que queriam negociar com Teerão, após o anúncio na segunda-feira de novas sanções, medidas que pretendem abranger altas figuras da República Islâmica, como o guia supremo Ali Khamenei ou o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Mohammad Javad Zarif.

"Ao mesmo tempo em que apelam às negociações, tentam sancionar o ministro dos Negócios Estrangeiros! É óbvio que estão a mentir", afirmou Rohani, num discurso transmitido pela televisão.

Rohani considerou ainda que as novas sanções dos EUA são "ultrajantes e idiotas".

Momentos antes, o conselheiro de segurança nacional dos EUA, John Bolton, tinha lamentado o silêncio "ensurdecedor" do Irão, afirmando que a porta permanecia aberta a "negociações reais", apesar das atuais tensões entre Washington e Teerão.

Nos vários 'tweets' divulgados hoje à tarde, Trump afirmou ainda que o "maravilhoso povo iraniano está a sofrer e sem razão nenhuma".

"A liderança iraniana gasta todo o seu dinheiro no terrorismo (...). A liderança do Irão não entende as palavras 'bom' ou 'compaixão', nunca entenderam. Infelizmente, o que entendem é força e poder, e os Estados Unidos são de longe a força militar mais poderosa do mundo, com 1,5 biliões de dólares [1,3 biliões de euros] investidos nos últimos dois anos", acrescentou o chefe de Estado norte-americano.

A tensão entre o Irão e os Estados Unidos voltou a aumentar na sequência do derrube de um 'drone' (aparelho aéreo não-tripulado) da Marinha norte-americana pelas forças iranianas na passada quinta-feira.

O Irão alega que o 'drone' de vigilância marítima RQ-4A Global Hawk estava em espaço aéreo iraniano e que foi alertado várias vezes antes de ser lançado um míssil contra ele.

A versão iraniana é contestada pelos Estados Unidos, que afirmam que o 'drone' foi abatido no espaço aéreo internacional no estreito de Ormuz, no Golfo de Omã.

O caso do 'drone' levou Washington a preparar ataques aéreos retaliatórios, cancelados à última hora por Donald Trump.