"Poupam-me a despesa." Trump cancela visita à Dinamarca após recusa de venda da Gronelândia

Donald Trump defende que a compra da Gronelânida seria "estrategicamente interessante" para os EUA

Um porta-voz da Casa Branca disse à agência de notícias France Presse que a visita do Presidente dos Estados Unidos à Dinamarca prevista para os dias 2 e 3 de setembro "foi cancelada" e o próprio Donald Trump abordou o assunto na sua página de Twitter.

"A Dinamarca é um país muito especial, com pessoas incríveis, mas, com os comentários da primeira-ministra Mette Frederiksen de que não teria interesse em discutir a compra da Gronelândia, vou adiar a nossa reunião programada para daqui a duas semanas para outro momento", disse Trump, numa publicação na rede social.

"A primeira-ministra poupou uma grande despesa e esforço, tanto aos Estados Unidos como à Dinamarca, ao ser tão direta. Agradeço-lhe por isso e aguardo o reagendamento do nosso encontro para alguma outra altura no futuro", acrescentou o presidente norte-americano.

A Casa Real dinamarquesa expressou "surpresa" num comentário escrito enviado à televisão pública e a classe política, por sua vez, também ficou "estupefacta".

"A realidade transcende a ficção (...) esse homem é imprevisível", escreveu Martin Østergaard, líder da esquerda radical e membro da maioria parlamentar, na rede social Twitter.

"Sem qualquer motivo, Trump considera que parte do nosso país está à venda e, em seguida, cancela insultuosamente uma visita que todos estavam a preparar." Será que os Estados Unidos querem vender o Alasca?", escreveu no Twitter o conservador Rasmus Jarlov.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou no domingo as notícias que foram publicadas na semana passada sobre os planos dos Estados Unidos para comprar a Gronelândia admitindo que a "ideia surgiu como conceito" apontado como "estrategicamente interessante".

O governo regional da Gronelândia já tinha dito que o "país não está à venda" referindo-se "aos rumores" sobre a alegada intenção de compra da ilha com dois milhões de quilómetros quadrados (80% do território está coberto por gelo) e que é habitada por 56 mil pessoas, na maior parte de etnia inuíte.

A Gronelândia tem, desde o referendo de 1979, estatuto de autonomia, com competências próprias exceto nas áreas de defesa, política externa e emissão de moeda, entre outras áreas, incluindo a impossibilidade de pedir o direito à autodeterminação.

Durante a ocupação da Dinamarca pela Alemanha nazi na Segunda Guerra Mundial (1939-1945) os Estados Unidos tomaram posições na Gronelândia e após o final do conflito instalaram uma base área militar estrategicamente importante durante a Guerra Fria e que continua ativa.

No passado, os Estados Unidos tentaram várias vezes comprar a maior ilha do mundo, a última vez foi em 1946 através de uma iniciativa do Presidente Truman.