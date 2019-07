Presidente admite: polícia croata impediu entrada de migrantes no país com violência

A Human Rights Watch já exigiu que a Croácia pare com estas ações contra os migrantes. © Florion Goga/Reuters

Por Cristina Lai Men com Sara Beatriz Monteiro 16 Julho, 2019 • 08:44

A Presidente da Croácia admitiu que a polícia recorreu à violência para impedir a entrada de migrantes no país.



Em entrevista a uma televisão suíça, citada pelo jornal The Guardian , Kolinda Grabar-Kitarović revelou que conversou com o ministro croata do interior, sobre os casos de violência nos quais os migrantes são mandados para trás, de volta para a fronteira com a Bósnia.



A Presidente croata garante que não houve um uso excessivo da força, admitindo, no entanto, que é necessário um pouco de força quando se devolvem migrantes.



A Human Rights Watch já exigiu que a Croácia pare com estas ações contra os migrantes, lembrando que a prática é ilegal à luz do direito internacional.



Milhares de migrantes e refugiados têm tentado atravessar a fronteira entre a Bósnia e a Croácia, na tentativa de chegar à União Europeia. No último ano, multiplicaram-se os relatos de violência por parte da polícia croata, que procura empurrar os migrantes de volta para a Bósnia.

