Príncipe herdeiro dos Emirados Árabes Unidos encontrado morto no Reino Unido

© Instagram

Lusa Por 03 Julho, 2019 • 16:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Um príncipe herdeiro dos Emirados Árabes Unidos, Khalid Al Qasimi, de 39 anos, foi encontrado morto em Londres, onde trabalhava como estilista de moda, confirmou esta quarta-feira a polícia britânica que não adiantou detalhes sobre as circunstâncias da morte.

Pub Pub

Khalid Al Qasimi, o segundo filho do xeque Mohammed Al Qasimi trabalhava como criador de moda e o seu corpo foi encontrado sem vida na segunda-feira, quando os serviços de emergência foram chamados à morada do apartamento, no bairro de Knightsbridge.

A polícia metropolitana de Londres investiga agora as causas da morte, depois de a autópsia, realizada na terça-feira, não ter sido conclusiva.

O estilista fundou a sua marca de moda em 2016, com o nome de Qasimi, e apresentou, com sucesso, as suas coleções em desfiles nas Semanas da Moda de Londres e Paris.

Os Emirados Árabes Unidos decretaram três dias de luto, com as bandeiras a meia haste, em memória do príncipe xeque Khalid bin Sultan Al Qasimi.

O príncipe herdeiro mudou-se para o Reino Unido quando tinha nove anos e, depois dos estudos na cidade de Tonbridge, frequentou a University College de Londres. Continuou o seu percurso em arquitetura e moda na universidade de artes Saint Martins Central.