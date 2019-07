PSOE rompe negociações com Unidas Podemos. Investidura em risco

© Reuters

"Totalmente rotas." É desta forma que uma fonte governamental dá conta da quebra nas negociações com o Unidas Podemos para um acordo de Governo em Espanha.

De acordo com o jornal espanhol El País , as exigências de Pablo Iglesias são "inaceitáveis". Os socialistas espanhóis dizem que ceder à vontade do líder do Unidas Podemos significaria criar dois governos dentro do executivo.

Em causa estavam as pastas pretendidas pelo partido Fonte da coligação explica que o PSOE não estava disposto a oferecer ao Podemos competências nas áreas do Trabalho, das Finanças, da Transição Ecológica ou da Igualdade, os temas que Iglésias vinha reclamando para chegar a acordo.

Para ​​amanhã está prevista a segunda votação de investidura do governo espanhol. Tudo indica que não vai ter qualquer efeito prático.