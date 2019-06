Quando a cidade de Anamã fica inundada os jacarés invadem quintais

TSF Por 28 Junho, 2019 • 12:33 Partilhar este artigo Facebook

A cidade brasileira de Anamã, situada no rio Amazonas, já viu o cemitério mudar de lugar duas vezes e o hospital ficar submerso.

Nesta cidade, grandes inundações acontecem em meados de dezembro e passa a viver-se sob água.

Com sistemas de esgoto inexistentes e a subida das águas, as fossas acabam por transbordar. As casas estão arquitetadas em função das cheias, que chegam a durar até junho.

Devido ao clima quente e húmido os animais selvagens são uma constante. Aumentam as picadas de cobras e escorpiões e os jacarés que habitam no rio chegam a aparecer nos quintais para procurarem alimento.