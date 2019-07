Rebelião em prisão do Brasil faz 52 mortos

Na origem do conflito está uma rixa entre organizações criminosas © Reuters

Os detidos do Centro de Recuperação Regional de Altamira, no sudoeste do Pará, iniciaram esta segunda-feira uma rebelião, que resultou na morte de 52 pessoas.

Entre estas mortes, 16 resultaram de decapitação. Dois agentes da polícia chegaram a ficar reféns, mas já foram soltos, numa ação que se estendeu por cinco horas, de acordo com o jornal Globo .

Na origem do conflito está uma rixa entre organizações criminosas. Os detidos do bloco A, pertencentes a uma organização criminal, terão invadido o bloco B, ocupado pelo grupo rival.

O anexo foi então trancado, e os presos atearam fogo ao local. O fumo matou alguns dos detidos por asfixia.

O Grupo Tático Operacional da Polícia Militar está no local. A Polícia Civil, a Promotoria (que exerce as funções análogas às do Ministério Público em Portugal) e o Juizado de Altamira também se encontram nesta unidade para facilitar as negociações de libertação dos reféns.

Um levantamento do site G1, do jornal Globo, concluiu que o Brasil somou perto de 400 mortes violentas em prisões - mais de uma por dia - apenas em 2016, ano anterior à atual onda de violência.