Recluso que tentou fugir de prisão vestido de mulher é encontrado morto no Brasil

Um recluso que tentou escapar de uma prisão no Brasil disfarçando-se com roupas femininas foi encontrado morto na sua cela esta terça-feira, informou a Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP) do estado do Rio de Janeiro.

Clauvino da Silva, de 42 anos, cumpria pena de 73 anos e 10 meses de prisão por tráfico de droga, e morreu, aparentemente, enforcado com um lençol, segundo as autoridades locais.

Em comunicado, a SEAP destacou que vai abrir uma investigação para esclarecer o que aconteceu na prisão de segurança máxima do Laércio da Costa Pelegrino, conhecida como Bangu I.

A tentativa de fuga de Clauvino da Silva, conhecido pelo apelido de "Baixinho", percorreu o mundo nos últimos dias depois de ter sido filmado a tentar fugir da prisão com roupas femininas e uma máscara de silicone.

Clauvino da Silva utilizou a visita da sua filha de 19 anos e de uma mulher grávida que, estando isenta de fazer radiografia, introduziu o disfarce usado pelo recluso na tentativa de fuga.

Embora o homem tenha colocado uma máscara de silicone no rosto, óculos, uma peruca com cabelos escuros e roupas femininas, foi reconhecido pelos agentes da prisão quando estava prestes a deixar o local.

A tentativa de fuga foi registada num vídeo que foi divulgado pela SEAP e rapidamente acabou a circular nas redes sociais, causando espanto pela transformação do homem.

Clauvino da Silva já tinha escapado da prisão em 2013, juntamente com outros trinta prisioneiros, que fugiram pelo sistema de esgoto.

O homem foi preso um mês depois quando a polícia fez uma intervenção para impedir uma disputa territorial pelo tráfico de drogas na cidade de Angra dos Reis, também no estado do Rio de Janeiro.