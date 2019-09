Rei de Espanha inicia ronda de consultas para tentar evitar repetição de eleições

© Chema Moya/EPA

Esta segunda e terça-feira o rei Felipe VI volta a chamar todos os partidos para uma nova ronda de consultas. Esta segunda-feira é a vez dos partidos com menor representação parlamentaria e amanhã, Felipe Vi reúne-se com as principais formações políticas.

O último a ser chamado é Pedro Sánchez, que tem encontro marcado com o rei para as cinco da tarde de terça-feira. Depois, Felipe VI decidirá se propõe de novo o candidato socialista para a formação de governo ou se dissolve as cortes diretamente e convoca eleições antecipadas.

O prazo limite para a realização de uma segunda sessão de investidura acaba no final desta semana. Depois dos inúmeros desencontros com o Podemos, Sánchez já avisou que não se submeterá a um novo fracasso e só se vai apresentar a uma votação se tiver os apoios suficientes, coisa que parece pouco provável.

Neste braço de ferro entre Podemos e PSOE que é a exigência de uma coligação por parte de uns e a rejeição dessa forma de governo por parte de outros, Pablo Iglesias tirou uma última carta da manga.

"Um governo de coligação temporal, provisório, que garanta duas coisas: que garanta que há investidura e que chegamos com uma maioria suficiente ao orçamento de Estado e se depois de aprovar orçamento de Estado, Pedro Sánchez entende que o governo de coligação não funcionou, nós saímos garantindo a estabilidade parlamentaria na base de um acordo programático."

Pedro Sánchez rejeitou taxativamente a proposta com o argumento de que essa via não garante a estabilidade que o país precisa. Neste estado de coisas, é pouco provável que alguma das partes venha a ceder a tempo de evitar nova convocatória eleitoral.