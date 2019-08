Ruanda fecha fronteira com o Congo para evitar propagação do ébola

© Djaffer Sabiti/Reuters

Por Carolina Rico com Lusa 01 Agosto, 2019 • 12:48 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As autoridades do Ruanda fecharam a fronteira com a República Democrática do Congo devido à epidemia de ébola.

Pub Pub

Isto depois de, esta quinta-feira, ter sido confirmado o terceiro caso da doença na cidade de Goma, a 20 quilómetros da fronteira com o Ruanda, escreve a Reuters.

Pub Pub

Há ainda 12 casos suspeitos na cidade, à espera de serem confirmados, segundo o balanço feito pelo Governo congolês, divulgado na terça-feira.

Com dois milhões de habitantes, Goma, é a cidade mais povoada, e também a mais estratégica, entre todas as afetadas até agora, o que aumenta o risco de uma propagação da epidemia.

O surto de Ébola que surgiu há um ano na República Democrática do Congo evoluiu para epidemia e já é considerado o segundo mais mortífero da história, contabilizando mais de 2.592 contágios e 1.700 mortos.

Este mês, durante a quarta reunião entre a Organização Mundial de Saúde e o Comité de Emergência desde o início do surto, o diretor-geral da organização, Tedros Adhanom Ghebreyesus, decretou o estado de Emergência Internacional na República Democrática do Congo.



O país foi palco de dez epidemias de Ébola desde 1976, mas esta é a primeira vez que o vírus ataca numa zona de conflito armado, densamente povoada e com grandes movimentos de população.



As principais áreas afetadas no Kivu Norte são Katwa (638 mortos), Beni (526 mortos), Mabalako (369 mortos), Butembo (258 mortos), Kalunguta (143 mortos) e Vuhovi (106 mortos), ao passo que dos 257 casos mortais registados em Ituri, a maioria foi na zona de Mandima (197).