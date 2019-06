Sadiq Khan acusa Trump de ser o "poster-boy" da extrema-direita

Theresa May recebeu Trump em Downing Street © Reuters

O clima de tensão entre Donald Trump e o mayor de Londres está cada vez mais tenso. Depois das críticas do Presidente norte-americano, que acusou o autarca de ser "um falhado" antes de aterrar na capital britânica, Sadiq Khan voltou à carga.

"É um "poster-boy" do movimento de extrema-direita por todo o mundo", afirmou o mayor de Londres, numa entrevista à Sky News, criticando as políticas contra os Muçulmanos e os centros de imigrantes. "Vamos nos arrepender de lhe ter dado esta visita"", vincou.

Questionado sobre as críticas que Trump lhe lançou, Sadiq Khan usou mais uma vez a ironia: "É o tipo de comportamento que esperava das minhas crianças quando elas tinham 11 anos", disse.

Khan garantiu que tem uma "relação especial" com os Estados Unidos, mas defendeu que "há questões sérias" que devem ser discutidas com o líder norte-americano.

No segundo dia da visita de Estado ao Reino Unido, Donald Trump esteve na manhã desta terça-feira no número 10 de Downing Street, onde se reuniu com a primeira-ministra Theresa May, que está a poucos dias de deixar o cargo.

© Reuters

Trump recebido por May

O Presidente norte-americano espera alcançar um "acordo comercial muito, muito substancial" com o Reino Unido, após a conclusão do processo do Brexit.

"Acho que vamos fazer um acordo comercial muito, muito substancial", afirmou.

Donald Trump aconselhou Theresa May a "manter-se por perto" para que os Estados Unidos e o Reino Unido assinem o acordo comercial e garantiu que os dois países "vão chegar a um acordo muito justo".

Milhares de pessoas já estão concentradas no centro de Londres para protestar contra Trump. É esperado o "voo" do balão "baby Trump", que já se tornou mundialmente conhecido.