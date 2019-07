Saiba onde e a que horas pode observar o eclipse parcial da lua

A lua nasce em Lisboa às 20h56, e na Madeira às 21h11 © Nuno Pinto Fernandes/Global Imagens

Por TSF com Lusa 16 Julho, 2019 • 17:58 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O fenómeno vai ser visível a partir das 21h01, hora em que a Lua vai ficar parcialmente na zona de sombra da Terra, e vai poder ver-se "uma sombra com uma superfície arredondada a entrar pela Lua e a Lua a ficar escura", segundo Rui Agostinho, astrónomo e professor na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.

Pub Pub

Segundo Rui Agostinho, às 22h31 "o eclipse estará no máximo da sua parcialidade", terminando à 01h20 de quarta-feira, momento em que a Terra vai deixar de fazer sombra no seu satélite natural.

Pub Pub

"Duas vezes por ano, a Lua passa nessa zona de sombra", perdendo a iluminação do Sol, explicou o astrónomo.

De acordo com o Observatório Astronómico de Lisboa , para Portugal continental, a lua entra na penumbra às 19h42, e na zona de sombra às 21h01. O meio do eclipse será pelas 22h31, e, às 00h00, a lua sairá da zona de sombra, e da penumbra às 01h20.

A lua nasce em Lisboa às 20h56, e na Madeira às 21h11.

No caso dos Açores, a lua entra na penumbra às 18h42, e na sombra às 20h01. O meio do elipse dar-se-á quando passarem 31 minutos das 21h. A lua sai da sombra às 23h00, no arquipélago açoriano.

O eclipse será visível a partir da Austrália, Antártica, Ásia, África, Médio Oriente, Europa, América do Sul, Oceano Índico e Oceano Atlântico.