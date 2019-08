Salvini ameaçou com eleições antecipadas. Di Maio diz que o 5-Estrelas está pronto

© Ciro De Luca/Reuters

Por TSF com agências 08 Agosto, 2019 • 20:18 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O vice-primeiro-ministro italiano Luigi di Maio assegurou, esta quinta-feira, que o Movimento 5-Estrelas não teme eleições antecipadas no país. A Liga, parceiro de coligação do movimento no Governo, anunciou que o executivo está fraturado e que, por isso, são necessárias eleições.

Pub Pub

"Estamos prontos não nos importamos minimamente se tivermos de assumir postos do Governo, nunca nos preocupamos", declarou Di Maio. O vice-primeiro-ministro acusa Salvini de estar a "levar o país a dar uma volta" e avisa-o de que, mais cedo ou mais tarde os italianos se virariam contra ele.

Pub Pub

Esta quinta-feira, o ministro do Interior de Itália e líder da Liga (extrema-direita), Matteo Salvini, ameaçou hoje com eleições antecipadas se persistirem as diferenças e tensões com o parceiro de coligação, o Movimento 5 Estrelas (antissistema).

A Liga emitiu hoje um comunicado em que afirma constatar "desde há algum tempo, em temas fundamentais (...), visões diferentes" do parceiro de coligação.

O partido de Salvini exemplifica com posições diferentes em relação a "grandes obras, infraestruturas, desenvolvimento económico, redução fiscal, aplicação das autonomias, energia, reforma da justiça e relação com a União Europeia".

O mais recente conflito entre os dois partidos do governo foi a propósito da linha de comboio de alta velocidade entre Turim e a cidade francesa de Lyon, numa votação realizada na quarta-feira no parlamento.

O Movimento 5 Estrelas (M5S), liderado por Luigi di Maio, sempre se opôs à construção da linha e apresentou esta semana no hemiciclo uma moção para avaliar a melhor forma de romper o tratado assinado com França e assim travar a construção.

A moção foi chumbada pelos deputados da Liga e de praticamente toda a oposição.

"A Itália precisa de certezas", lê-se.

"É inútil seguir em frente, com recusas e bloqueios. Cada dia que passa é um dia perdido. Para nós, a única alternativa a este governo é devolver a palavra aos italianos com novas eleições".

A Liga e o M5S governam juntos desde junho de 2018, na sequência das eleições legislativas de 04 de março desse ano, em que obtiveram respetivamente 17% e 33% dos votos, num quadro de grande fragmentação do voto.

Nas eleições europeias de maio passado, no entanto, a Liga passou a partido mais votado de Itália, com perto de 35% dos votos, e o M5S caiu para o terceiro lugar, atrás dos socialistas do Partido Democrático, com 17% dos votos.