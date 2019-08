Satélites revelam que quadruplicaram os fogos na Amazónia 

Por Nuno Guedes 27 Agosto, 2019 • 16:16 Partilhar este artigo Facebook

Uma compilação de mais de quinhentas imagens de satélite feita pela Agência Espacial Europeia (ESA) revela que quase quadruplicaram, em agosto de 2019, os fogos florestais na floresta tropical da Amazónia, afetando não apenas o Brasil mas também o Peru, Bolívia, Paraguai e Argentina.

A ESA explica que é comum existirem fogos no Brasil na época seca entre julho e outubro num fenómeno que estará a aumentar com as alterações climáticas e a desflorestação (legal e ilegal) para fins agrícolas.

Os especialistas da agência espacial adiantam que usando as imagens de satélite detetaram agora quase 4 mil fogos entre 1 e 24 de agosto de 2019, quase quatro vezes mais que os 1110 encontrados numa análise feita para idêntico período de 2018.

Foram processadas 249 imagens de satélite de 2018 e 275 de 2019, com a ESA a sublinhar o "incrível aumento de fogos na Amazónia" e o fumo que chegou a mais de 2.500 quilómetros de distância afetando mesmo a cidade de São Paulo.

A mesma Agência Espacial Europeia acrescenta, em comunicado, que as imagens confirmam que o fumo chegou até à costa atlântica.

A ESA acrescenta que o programa de observação da Terra da União Europeia calculou que os fogos deste ano na Amazónia libertaram 228 megatoneladas de dióxido de carbono na atmosfera, bem como muito monóxido de carbono.