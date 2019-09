Se fosse a votos, Boris ganhava. Mas britânicos diziam não ao Brexit

Boris Johnson reúne o apoio da maioria dos inquiridos da sondagem © Facundo Arrizbalaga/EPA

Uma sondagem revelada esta manhã, no Reino Unido, dá uma clara vantagem aos conservadores, num cenário de eleições antecipadas.

De acordo com a sondagem do instituto Kantar, 38% dos inquiridos mostram vontade de apoiar o primeiro-ministro Boris Johnson, líder do Partido Conservador, enquanto apenas 24% apoiam o Partido Trabalhista, de Jeremy Corbyn, na oposição, e 20% estão ao lado dos Liberais Democratas. Já o partido do Brexit conta somente com 7% das intenções de voto.

A mesma sondagem verificou ainda como votariam os eleitores se houvesse um novo referendo sobre a saída do Reino Unido da União Europeia, e, desta vez, o "não" ganharia: 37% dos inquiridos responderam que preferiam ficar e 34% responderam que preferiam sair. Houve ainda 18% que garantiu que não votaria num novo referendo.

Metade dos cidadãos inquiridos nesta sondagem do instituto Kantar não acredita que o Brexit irá acontecer a 31 de outubro, a data acordada entre o Reino Unido e a União Europeia.

Os resultados desta sondagem da Kantar baseiam-se em inquéritos online realizados entre os dias 5 e 9 de setembro.