Secretário do Trabalho de Trump demite-se devido a caso de tráfico sexual de menores

© Leah Millis/Reuters

TSF Por 12 Julho, 2019 • 16:06 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O secretário do Trabalho de Donald Trump, Alexander Acosta, demitiu-se do cargo depois de ter sido acusado de benevolência no caso de Jeffrey Epstein, um magnata acusado de tráfico sexual de menores.

Pub Pub

A demissão foi anunciada pelo Presidente norte-americano, numa viagem aos estado do Milwaukee e Cleveland. Trump revelou que a saída foi anunciada apenas esta sexta-feira, através de uma chamada telefónica.

Em 2011, como procurador do Ministério Público, Acosta assinou um acordo com a defesa em que Epstein confirmava ser culpado de dois crimes de solicitação de prostituição e fazia um registo como abusador sexual e a acusação de tráfico sexual não prosseguia.

O agora secretário do Trabalho voltou a ser falado devido a uma nova acusação de Epstein.