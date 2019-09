Sétima morte associada ao uso de cigarros eletrónicos nos EUA

© Amr Abdallah Dalsh/Reuters

Um homem de 40 anos morreu na Califórnia, nos EUA, durante o fim de semana devido a complicações respiratórias. É a sétima morte registada no país associada ao uso de cigarros eletrónicos.

O anúncio é das autoridades estatais de saúde que avançam, ao mesmo tempo, com uma campanha de alerta contra os perigos deste tipo de cigarros, no valor de 20 milhões de dólares. O governo da Califórnia pondera agora avançar com um novo imposto sobre estes cigarros.

As autoridades federais estão a investigar 380 casos de utilizadores destes produtos com problemas respiratórios graves. Há doentes referenciados em 36 estados do país.

Em Portugal, a sociedade de pneumologia já pediu aos fumadores portugueses que não utilizem estes dispositivos por considerar que, até se perceber exatamente qual é o problema, todos os utilizadores correm perigo.