"Síndrome de lobisomem." Erro de farmacêutica afeta 17 bebés

Devido a uma falha interna na empresa Farma-Química Sur, foi vendido como Omeprazol o que na verdade era Minoxidil, um potente vasodilatador cujo uso mais conhecido é o tratamento da alopecia (perda de cabelo).

A troca de medicamentos teve como resultado um surto de hipertricose, a condição é caracterizada por um crescimento excessivo de pelos em todo o corpo, também conhecida como "síndrome de lobisomem".

Até ao momento, 17 bebés foram afetados em Espanhad (dez bebés na Cantábria, quatro na Andaluzia e três na Comunidade Valenciana), confirmou a Agência Espanhola de Medicamentos e Produtos de Saúde (AEMPS) ao jornal El Pais.

"A testa do meu filho, bochechas, braços, pernas e as mãos estavam cheias de pelos. Ele tinha as sobrancelhas de um adulto. Foi muito assustador porque não sabíamos o que lhe estava a acontecer", contou ao El Pais, Angela Selles, mãe de Uriel, que tinha seis meses quando as mudanças alarmaram os pais.

Outra mãe descreveu o "sofrimento de ir de um médico para outro" quando o seu filho, que tinha apenas três meses de vida, começou a sofrer o mesmo problema. "Fomos ao pediatra e ele disse-nos que poderia ser algo genético ou metabólico. Tivemos que começar a ir de especialista em especialista para tentar descartar síndromes e condições raras", esclareceu.

O problema foi descoberto quando os médicos receberam os primeiros casos de hipertricose e informaram o Sistema Espanhol de Farmacovigilância para Medicamentos de Uso Humano, que puseram em alerta a AEMPS.

Os investigadores examinaram os xaropes contra o refluxo gástrico, que, preparados com fórmulas mestres, tinham sido vendidos em algumas farmácias aos progenitores - o que permitiu chegar à fábrica que a Farma-Química Sur tem em Málaga, para a qual a AEMPS enviou os seus inspetores.

Entretanto, a fábrica onde o medicamento estava a ser fabricado foi fechada, devido a "graves violações detetadas nos regulamentos de controlo para o fabrico de medicamentos", segundo confirmou a Agência Espanhola de Medicamentos e Produtos de Saúde.

As famílias afetadas estão indignadas com o que aconteceu e lamentam que ainda demore algum tempo até que os pelos desapareçam.

Médicos e Farmacêuticos salientam que não existem precedentes publicados na literatura científica de crianças de tão tenra idade que tomaram essas quantidades de minoxidil. É o que é chamado de "evento sentinela", que vai ser agora investigado para conhecer o impacto na saúde dos bebés desta substância ativa, cujos efeitos colaterais mais perigosos são os distúrbios cardíacos.

O Ministério Público da Cantábria abriu um processo no início de agosto, depois de quatro famílias relatarem o caso por meio de processo penal.