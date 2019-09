Sismo de magnitude 5.8 no Paquistão provoca 19 mortos e 300 feridos

© Faisal Mahmood/Reuters

Por Lusa 24 Setembro, 2019 • 15:37 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Pelo menos 19 pessoas morreram e mais de 300 ficaram feridas após um sismo de magnitude 5,8 na escala de Richter que atingiu esta terça-feira a Caxemira paquistanesa, segundo um novo balanço.

Pub Pub

"Um total de 19 pessoas morreram e mais de 300 ficaram feridas", indicou Gulfraz Khan, vice-inspetor geral da cidade de Mirpur, a área mais afetada pelo sismo, à televisão paquistanesa.

Pub Pub

O anterior balanço apontava para quatro mortos e 50 feridos. A mesma fonte referiu que as equipas de resgaste ainda estão a retirar feridos dos escombros de edifícios destruídos. Citado pela agência espanhola Efe, o porta-voz da polícia de Caxemira, Irfan Saleem, referiu que o tremor de terra sacudiu também parte do país e provocou a destruição parcial de várias estradas, bem como danos em edifícios, com alguns a ruírem na totalidade.

O terramoto ocorreu a cinco quilómetros da cidade de Jeklum, na Caxemira controlada pelo Paquistão, sendo Mirpur a localidade que aparenta ter sido mais afetada, acrescentou.

O porta-voz da Autoridade de Gestão de Desastres da região, Raja Sajjad, confirmou que toda a região sofreu "fortes danos", mas não avançou mais pormenores, adiantando, porém, que o sismo foi sentido noutras cidades do país, como Peshawar, Lahore, Murree ou mesmo Islamabad.

O exército do Paquistão enviou já ajuda às populações afetadas.O sul da Ásia tem um alto nível de sismicidade pela proximidade aos Himalaias, onde chocam as duas placas continentais da Índia e da Euroásia, que convergem a uma velocidade relativa de 40 a 50 milímetros por ano.

Em 2014, o Paquistão foi afetado por um terramoto de magnitude 7,5 graus na Escala de Richter, que provocou 220 mortos, 1.656 feridos e danos em 10.586 casas.

Notícia atualizada às 16h27