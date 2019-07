Sismo de 6.4 sentido na Califórnia. Bombeiros respondem a dezenas de pedidos de assistência

TSF/Reuters Por 04 Julho, 2019 • 18:53 Partilhar este artigo Facebook

Um sismo de magnitude 6.4 na escala de richter foi sentido esta tarde na Califórnia, nos Estados Unidos.

O Serviço Geológico norte-americano informou que o epicentro do abalo foi registado perto da cidade Ridgecrest, localizada a 320 quilómetros a nordeste de Los Angeles.

Prelim M6.6 Earthquake Southern California Jul-04 17:33 UTC, updates https://t.co/U0QmdQsbaW - USGS Big Quakes (@USGSBigQuakes) July 4, 2019

De acordo com a Reuters, a seguir ao sismo foram sentidas várias réplicas. Até ao momento, não há informação de danos ou vítimas.

A mesmo fonte assinala que a Califórnia está localizada no anel de fogo do Pacífico, uma área com tendência para ter atividade sísmica intensa. Por exemplo, na mesma região, no verão de 1995 foram registados mais de 2500 terramotos.

Mais tarde, começaram a surgir relatos de vários danos. Nas redes sociais, os habitantes da cidade de Ridgecrest começaram a partilhar imagens e vídeos dos prejuizos provocados pelo abalo.

Durante a emissão da Fox Sports, a partir de Los Angeles, também foi sentido o sismo.

Através do Twitter, o Departamento de Bombeiros de Kern informou que recebeu mais de duas dezenas de pedidos de ajuda, para "assistência médica" e "incêndios em estruturas" na cidade de Ridgecrest.

Notícia atualizada às 19h50