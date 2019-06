Spitzenkandidat. Tudo em aberto a poucas horas da Cimeira decisiva

© Pixabay

Os 28 reúnem-se hoje em Bruxelas, para encerrar o processo de nomeação dos cargos de topo nas instituições europeias, a começar pela presidência da Comissão.

A poucas horas de uma cimeira que se espera decisiva ainda está tudo em aberto. Dentro do próprio Conselho Europeu, onde a decisão terá de ser tomada, com base nos resultados das eleições europeias, as posições estão "divididas". E no Parlamento também não há uma maioria em torno de um nome.

É com estes dados que o presidente do Conselho Europeu marcará o arranque dos trabalhos. Donald Tusk vai dar conta do resultado das várias reuniões, com os grupos políticos, nas últimas três semanas.

"Estas consultas mostraram que existem opiniões diferentes, interesses diferentes, mas também uma vontade comum de finalizar este processo antes da primeira sessão do Parlamento Europeu", como afirma Donald Tusk, na carta convite que habitualmente dirige aos governos da União Europeia, antes das cimeiras, na qual reconhece um "cauteloso otimismo", em relação ao desfecho da discussão.

Tusk preparou a estrutura do debate, com uma "abordagem maximalista", disse um alto funcionário da União Europeia ouvido pela TSF, esclarecendo que "isso significa que espera um desfecho entre hoje e amanhã".

As discussões podem prolongar-se pela madrugada desta sexta-feira, sendo que "até lá tudo continua em aberto e sem especulação sobre nomes", adiantou a mesma fonte, apontando para a lista que está em cima da mesa e "que é conhecida de todos", numa referência aos candidatos cabeças de lista ao Parlamento Europeu.

Na corrida à liderança do executivo comunitário, tendo como base o processo do Spitzenkandidat, há dois nomes que se enquadram num perfil apoiado por socialistas e liberais.

O socialista holandês Frans Timmermans e a liberal dinamarquesa Margrethe Vestager, ambos apresentam "experiência governativa" a nível "nacional e na Europa", que são "características" que o candidato conservador "[Manfred] Weber não tem", como afirma o primeiro-ministro António Costa.

Mas o Partido Popular Europeu tem feito finca-pé, insistindo que a Comissão deve ser presidida pelo candidato da lista mais votada. E, nesse caso, a presidência seria entregue a ao alemão Manfred Weber.