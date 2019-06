Junta Militar do Sudão admite retomar negociações com oposição

Repressão militar já fez pelo menos 60 mortos e centenas de feridos © Reuters

O Conselho Militar Transitório do Sudão afirmou esta quarta-feira disponibilidade para retomar as negociações "sem restrições", depois de, na terça-feira, ter anunciado a suspensão de todos os acordos alcançados com a oposição.

"Estamos abertos a negociações em restrição, a não ser o interesse nacional, para fundar um poder legítimo que reflita as aspirações da revolução dos sudaneses", disse o presidente do Conselho Militar Transitório, Abdel Fattah Burhan.

Na terça-feira, Abdel Fattah Burhan anunciou a suspensão de todos os acordos alcançados nas últimas semanas com a oposição e comprometeu-se a convocar eleições num prazo de nove meses.

A ideia foi rejeitada pela oposição sudanesa, que classificou a proposta como uma tentativa de 'reeditar' os passos do ex-Presidente Omar al-Bashir, deposto pelos militares em abril.

O anúncio de Burhan surgiu depois de, na segunda-feira, as Forças Armadas terem lançado uma operação militar para desmobilizar o acampamento de opositores em Cartum que resultou em pelo menos 35 mortos e centenas de feridos.

O chefe da junta militar, que governa o país após a deposição do Presidente Omar al-Bashir, em 11 de abril, lamentou as mortes e ordenou uma investigação aos acontecimentos.

Burhan disse ainda que os responsáveis pela violência contra os manifestantes serão responsabilizados.

O acampamento, epicentro da revolução que levou à deposição de Omar al-Bashir, foi totalmente destruído, segundo denunciou a oposição, que anunciou a suspensão das negociações com os militares.

A junta militar argumentou que a intervenção foi uma ação dirigida contra delinquentes que se tinham infiltrado entre os manifestantes.

Os militares tinham pedido repetidamente à oposição a desmobilização do acampamento para retomar a normalidade no país, mas os ativistas mantiveram-se em frente ao Quartel-General das Forças Armadas, em Cartum, até segunda-feira.

Os manifestantes, que conseguiram que a cúpula militar demitisse vários generais próximos de Al-Bashir, mantinham a pressão nas ruas para que uma autoridade civil assumisse o poder, numa altura em que as negociações com a junta militar estavam num impasse.

Militares e opositores tinham conseguido vários acordos como a formação de um Conselho Soberano transitório integrado por civis e militares, que dirigiria o país nos próximos três anos.

No entanto, não conseguiram chegar a acordo quanto aos nomes a integrar esse conselho, com os militares a reclamarem a presidência e uma ampla representação, algo que foi rejeitado pela oposição, que queria uma liderança civil.