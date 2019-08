Supremo brasileiro veta transferência de Lula da Silva para prisão em São Paulo

© Paulo Whitaker/ Reuters

07 Agosto, 2019 • 21:57 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Supremo Tribunal Federal do Brasil vetou a transferência de Lula da Silva para uma prisão em São Paulo. A Folha de São Paulo avança que, com uma votação de 10 para 1, o coletivo de juízes decidiu pela nega assim a decisão da juíza Carolina Lebbos, que esta quarta-feira tinha atendido a um pedido da Polícia Federal do Paraná para transferir o antigo presidente brasileiro.

Pub Pub

Pub Pub

A defesa do ex-Presidente discordava do pedido de transferência e defendeu que Lula da Silva deveria ser colocado numa unidade militar até ao julgamento de um pedido de liberdade provisória que está a ser analisado no Supremo Tribunal Federal (STF).

Lula da Silva está a cumprir uma pena de oito anos e dez meses de prisão. A pena aplicada contra o antigo chefe de Estado brasileiro diz respeito a um caso julgado em três instâncias da justiça brasileira num processo da operação Lava Jato sobre a posse de um apartamento de luxo na cidade do ​​​​​​​Guarujá alegadamente dado ao ex-Presidente como pagamento de suborno pela construtora OAS.