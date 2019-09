Supremo Tribunal de Espanha aprova a exumação de Franco

© EPA

O Supremo Tribunal de Espanha decidiu a favor do Governo socialista e ordenou a exumação de Franco do Vale dos Caídos. Os restos mortais do ditador vão ser transferidos para o Cemitério El Pardo.

A família de Francisco Franco recorreu aos tribunais e ameaçou enterrar os restos do ditador na Catedral da Almudena, onde possui uma campa. A perspetiva de transferir o culto ao caudilho para pleno centro de Madrid fez o Governo apertar o cerco à família Franco. O executivo anunciou, então, o enterro do ditador no cemitério El Pardo, nos arredores de Madrid, o mesmo onde está enterrada a mulher de Franco.

O Governo alegava razões de segurança e de ordem pública para impedir o enterro de franco na Catedral de Madrid.

A decisão do Supremo Tribunal tomou a decisão esta terça-feira, no dia em que se dissolvem as cortes e em plena pré-campanha eleitoral.