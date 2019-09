Derrota para Boris Johnson. Supremo decide que suspensão do Parlamento é ilegal

© Christopher Furlong/Reuters

O Supremo Tribunal britânico decidiu que a suspensão do parlamento pelo primeiro-ministro, Boris Johnson, é ilegal. Os trabalhos dos deputados estão suspensos desde 10 de setembro.

Na leitura da decisão, a juíza, Brenda Hale, disse que "a decisão de aconselhar Sua Majestade a suspender o parlamento era ilegal porque teve o efeito de frustrar ou impedir a capacidade do Parlamento de desempenhar as suas funções constitucionais sem uma justificação razoável".

A deliberação do tribunal de última instância foi tomada após três dias de audiências na semana passada diante de 11 juízes, que escutaram os argumentos dos advogados dos requerentes e do Governo conservador britânico.

A decisão do Supremo vem responder aos recursos de ambas as partes a duas ações judiciais que tiveram resultados contraditórios.



Enquanto o Tribunal Court of Session, em Edimburgo (Escócia), entendeu que a suspensão é "ilegal" por considerar que o objetivo foi impedir a função dos deputados escrutinarem o trabalho do Governo, o Tribunal Superior [High Court] de Londres rejeitou o pedido de cancelamento da suspensão do Parlamento, que começou a 10 de setembro e está prevista durar cinco semanas, até 14 de outubro, pouco mais de duas semanas antes do prazo atual do Brexit, 31 de outubro.

Notícia em atualização