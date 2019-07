Tempestade Barry enfraquece e transforma-se em depressão tropical

Passagem da tempestade Barry por Nova Orleães, no estado norte-americano do Luisiana © Dan Anderson/EPA

O Centro Nacional de Furacões (NHC) reduziu o grau de intensidade da tempestade Barry e os meteorologistas preveem agora que o vento sopre a uma velocidade máxima de 35 milhas por hora (55 quilómetros por hora). O centro está localizado a 20 milhas (35 quilómetros ) norte-nordeste de Shreveport, a noroeste do estado norte-americano do Louisiana.

Os serviços meteorológicos nacionais esperam chuvas torrenciais e possível formação de tornados para leste e sul do centro da tempestade, que se vão manter na segunda-feira, à medida que o Barry se desloca para norte, entrando no estado do Arkansas.

As perdas provocadas pela tempestade estão estimadas entre os 8 mil e os 10 mil milhões de dólares (o correspondente a entre 7 mil e 8,9 mil milhões de euros).