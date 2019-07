Tempestade Barry passa a furacão. É o primeiro da época no Atlântico

O furacão Barry junto da costa sul do Louisiana © Windy

Por Lusa 13 Julho, 2019 • 17:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A tempestade Bary tornou-se o primeiro furacão da época no Atlântico, antes de chegar à costa sul do Louisiana, onde deve provocar graves inundações, devido às chuvas torrenciais e ventos ciclónicos, informou hoje o Centro Nacional de Furacões norte-americano.

Pub Pub

No seu boletim das 11:00 locais de Miami (16:00 em Lisboa), o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos indicou que o Barry é um furacão de categoria 1 na escala Saffir/Simpson, que vai até à categoria 5, com ventos máximos de 75 milhas por hora (120 quilómetros por hora), noticia a agência Efe.

Pub Pub

A mesma fonte precisou que o ciclone se encontrava àquela hora a 40 milhas (65 quilómetros) a sul da cidade de Lafayette e a 50 milhas (80 quilómetros) a oeste de Morgan City, onde se prevê que chegue nas próximas horas.

A Guarda Costeira informou que está em curso o resgate de mais de uma dúzia de pessoas numa remota ilha de Louisiana, devido às inundações provocadas pelo Barry.

De acordo com a suboficial Lexie Preston, algumas das pessoas estavam nos telhados na Ilha de Jean Charles, a cerca de 45 milhas (72 quilómetros) a sul de Nova Orleães.

A responsável adiantou à Associated Press que o resgate está em curso e que quatro pessoas e um gato já foram retirados da ilha, de helicóptero, adiantando que um barco já estava a caminho da zona para ajudar a retirar o resto dos habitantes.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aprovou na quinta-feira à noite a declaração do estado de emergência no estado de Louisiana, no sudeste do país, devido à tempestade tropical Barry.

A declaração autoriza o Departamento de Segurança Interna e a Agência Federal de Gestão de Emergências (FEMA, na sigla inglesa) a coordenarem as operações no terreno.

Para os próximos dias, preveem-se inundações em áreas próximas à costa devido à subida do nível do mar, às fortes ondas e às chuvas intensas.