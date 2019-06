"The Flying Wallandas" ultrapassa limites e... a Times Square

TSF Por 25 Junho, 2019 • 14:17 Partilhar este artigo Facebook

Os Wallenda são uma das famílias de trapezistas mais famosas do mundo e descendem de uma família de artistas de circo com raízes austro-húngaras em que há já dezenas de mortes por acidentes relacionados com a sua arriscada profissão. Nik esteve a um passo da morte em 2017 quando ao tentar bater um recorde de pirâmide humana num arame esta se desmoronou. Ele saiu ileso mas a sua irmã terá partido várias dezenas de ossos.

Nik conta já com nove recordes do guiness nesta arte, e foi primeira pessoa a caminhar numa corda suspensa sobre as Cataratas do Niagara. Lijana fez a sua primeira performance dois anos após o acidente.