Tiroteio em festival de comida na Califórnia faz pelo menos quatro mortos

Pelo menos quatro pessoas morreram durante um tiroteio num festival de comida no norte da Califórnia, Estados Unidos, incluindo o atirador.

Segundo a CBS News, este é o último balanço feito pelo representaste da polícia Scott Smithee, que fala ainda em 15 feridos.

O atirador, abatido pela polícia estava armado com uma caçadeira. As autoridades não descartam que tenha tido um cúmplice.

O tiroteio ocorreu pelas 17h30 (01h30 em Lisboa), no Gilroy Garlic Festival, que se realiza todos os anos durante três dias na cidade de Gilroy.

Uma testemunha disse à imprensa local que um homem branco, com cerca de 30 anos, começou a disparar indiscriminadamente sobre a multidão.

"Podia vê-lo a disparar em todas as direções. Não se destinava a ninguém em particular. Foi da esquerda para a direita, da direita para a esquerda", disse Julissa Contreras, citada pela estação NBC News.

Evenny Reyes, de 13 anos, contou ao San Jose Mercury News que primeiro todos pensaram que se tratava de fogo de artifício

"Vi um homem com uma badana enrolada na perna porque foi baleado, Havia um menino pequeno magoado no chão. As pessoas saltaram em cima de mesas e cercas para tentar fugir", descreve.