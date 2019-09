Tiroteio na Holanda faz três mortos

Por TSF 09 Setembro, 2019 • 19:47 Partilhar este artigo Facebook

Pelo menos três pessoas morreram e uma ficou ferida na sequência de um tiroteio na cidade de Dordrecht, na Holanda. A informação foi confirmada pela polícia.

Várias unidades dos serviços de emergência foram mobilizadas para o distrito de Heimerstein, um lugar descrito como "pacato".

No Twitter, o mayor da cidade localizada a 25 quilómetros de Roterdão confessa estar "muito emocionado" com um incidente que classificou "muito sério", revelando que iria ainda hoje deslocar-se ao local do crime.

O porta-voz da polícia, Wim Hoonhout, afirmou que na origem do tiroteio devem ter estado "desavenças familiares", não avançado mais informações.